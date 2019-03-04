​В Киеве легковушка попала в жесткое ДТП с фурой: опубликовано видео

4 марта в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария с участием грузовика DAF и легковушки Chevrole, в результате которого пострадали пять человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Серьезное лобовое столкновение произошло на улице Днепроводской: грузовик DAF vs Chevrolet. Судя по размещению автомобилей на дороге, похоже, что водитель грузовика не уступил дорогу легковушке. Предварительно, госпитализированы 5 человек", - говорится в сообщении.

Согласно информации, на месте работали врачи скорой и спасатели ГСЧС. Детали происшествия устанавливаются правоохранителями.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео момента ДТП в столице с участием фуры DAF и легковушки Mercedes, в котором один человек погиб, еще один - госпитализирован в очень тяжелом состоянии.