Донбасснаш: известный пропагандист Кремля подразнил боевиков легализацией

Российский пропагандист Семен Пегов, известный своей поддержкой боевиков на Донбассе, заявляет, что Россия намерена раздать боевикам на Донбассе паспорта РФ.

Об этом он заявил в интервью одном из рупоров боевиков.

"Крым наш и никогда больше не станет украинским, донбасские республики … смогли отстоять более чем солидные территории, есть информация, что довольно скоро жители ДНР и ЛНР начнут получать российские паспорта, так что Донбасс — по большей части тоже наш", - сказал Пегов.

При этом он нагло заявил, что в приоритетах Москвы остаются "русские города Одесса, Харьков и Киев", отметив, что якобы этот вопрос будет решен в будущем.

Как известно, Пегов с декабря 2014 года находится в "чистилище" сайта "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", не так давно на Пегова напали прямо во время прямого эфира из Донецка.