В Харькове умер известный журналист

В Харькове скончался украинский журналист Аркадий Генкин.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Харьковского национального университета им. Каразина.

"Выражаем сочувствие и разделяем горечь утраты. Вечная память об Аркадии Матвеевича, профессионала своего дела и замечательного человека, навсегда останется в сердцах родных, близких и знакомых", - сказано в сообщении.

Генкин работал в газете "Время", печатался в различных украинских изданиях.

Прощание состоится 20 марта в 11:30 в крематории по адресу пос. Жихор, ул. Надборная, 3.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье умер известный журналист, представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины в Запорожской области Владимир Кучугурный.