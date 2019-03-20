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В Харькове умер известный журналист

среда, 20 марта 2019, 06:43

В Харькове скончался украинский журналист Аркадий Генкин.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Харьковского национального университета им. Каразина.

"Выражаем сочувствие и разделяем горечь утраты. Вечная память об Аркадии Матвеевича, профессионала своего дела и замечательного человека, навсегда останется в сердцах родных, близких и знакомых", - сказано в сообщении.

Генкин работал в газете "Время", печатался в различных украинских изданиях.

Прощание состоится 20 марта в 11:30 в крематории по адресу пос. Жихор, ул. Надборная, 3.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Запорожье умер известный журналист, представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины в Запорожской области Владимир Кучугурный.

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