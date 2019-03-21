Под Днепром возникла огромная пробка из-за аварии с 7 авто: опубликованы фото и видео

21 марта в Днепре на улице Шоссейной в течение часа произошло два ДТП с участием семи автомобилей.

Как сообщает "Информатор", аварии взаимосвязаны друг с другом.

По предварительной информации, первое ДТП произошло на светофоре, где по принципу домино столкнулись четыре автомобиля — Renault, ВАЗ, Honda и Mazda. Столкновение привело к "тянучке", а также повлекло следующее ДТП с участием Renault, Volkswagen и Mazda. Ситуация между ними произошла практически аналогичная.

В это же время возле поврежденных автомобилей у движущегося грузовика на ходу открылся борт, откуда на проезжую часть посыпались семечки. Так как грузовой автомобиль двигался по другой полосе, обе оказались парализованными. Из-за этого возникла огромная пробка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве водитель тягача, который перевозил автокран, не рассчитал габариты и врезался в путепровод.