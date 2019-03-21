Погибли дети: в сети показали последствия новых авиаударов войск Путина в Сирии

В ночь на 21 марта шесть российских истребителей "Су" нанесли мощный удар по сирийскому городу Идлиб.
Как сообщают российские СМИ, атака стала "ответом на нападение боевиков" на христиан и алавитов, которые проживают в городах Аль-Сукайлабия, Мардех и Сальхаб.
В РФ заверяют, что удар наносился по позициям запрещенных группировок, которые якобы еще остаются в провинции Идлиб.
В свою очередь в социальных сетях публикуют кадры воздушного удара по сирийскому городу. На опубликованных снимках видно, что среди погибших дети и мирные жители.
Последний раз российская авиация атаковала базы террористов в Идлибе 13 марта.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия и Сирия инсценировали химическую атаку в Алеппо, в совершении которой они ложно обвинили своих оппонентов.