Погибли дети: в сети показали последствия новых авиаударов войск Путина в Сирии

В ночь на 21 марта шесть российских истребителей "Су" нанесли мощный удар по сирийскому городу Идлиб.

Как сообщают российские СМИ, атака стала "ответом на нападение боевиков" на христиан и алавитов, которые проживают в городах Аль-Сукайлабия, Мардех и Сальхаб.

В РФ заверяют, что удар наносился по позициям запрещенных группировок, которые якобы еще остаются в провинции Идлиб.

В свою очередь в социальных сетях публикуют кадры воздушного удара по сирийскому городу. На опубликованных снимках видно, что среди погибших дети и мирные жители.

Последний раз российская авиация атаковала базы террористов в Идлибе 13 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия и Сирия инсценировали химическую атаку в Алеппо, в совершении которой они ложно обвинили своих оппонентов.