РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.10
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

21 марта

11:32
Война на Донбассе: названа главная ошибка и единственный выход для Путина
11:24
Уничтожить за 10 минут: в Украине пояснили, как Путин сделал беззащитной свою страну
11:23
Коломойский заблокировал работу крупной госкомпании
11:20
Бельгия - Россия Онлайн-трансляция матча
11:15
С женихом и в соблазнительных нарядах: Лопес снялась в фотосессии украинского фотографа
11:14
У Яценюка выступили против введения поборов с заробитчан
11:12
В Москве прощаются с певицей Началовой: онлайн-трансляция и первые фото
11:09
В Европе разоблачили всемирную допинговую сеть: первые подробности
10:58
Стало известно о гибели бойца ВСУ под Авдеевкой: фото прощания с героем
10:55
Погибли дети: в сети показали последствия новых авиаударов войск Путина в Сирии
10:53
​Сажать некого: стали известны интересные подробности по скандалу вокруг "Укроборонпрома"
10:43
Украина станет членом ЕС и НАТО: экс-премьер сделал заявление по поводу важной годовщины
Все новости

Погибли дети: в сети показали последствия новых авиаударов войск Путина в Сирии

четверг, 21 марта 2019, 10:55

В ночь на 21 марта шесть российских истребителей "Су" нанесли мощный удар по сирийскому городу Идлиб.

Как сообщают российские СМИ, атака стала "ответом на нападение боевиков" на христиан и алавитов, которые проживают в городах Аль-Сукайлабия, Мардех и Сальхаб.

В РФ заверяют, что удар наносился по позициям запрещенных группировок, которые якобы еще остаются в провинции Идлиб.

В свою очередь в социальных сетях публикуют кадры воздушного удара по сирийскому городу. На опубликованных снимках видно, что среди погибших дети и мирные жители.

Последний раз российская авиация атаковала базы террористов в Идлибе 13 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россия и Сирия инсценировали химическую атаку в Алеппо, в совершении которой они ложно обвинили своих оппонентов.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: