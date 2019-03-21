Полиция пыталась замять нападение на ее вооруженных сотрудников в Кривом Роге: видео

16 марта в Кривом Роге группа лиц напала на вооруженных работников полиции охраны, которые в момент нападения были при выполнении служебных обязанностей.

Об этом в Facebook сообщает депутат местного городского совета Николай Колесник. По его словам, руководство полиции Кривого Рога делает все, чтобы нападавшие не понесли ответственности за свой поступок.

"В случае нападения на работника правоохранительных органов, о данном событии докладывают немедленно высшему руководству, принимаются соответствующие меры... Но, по мнению руководителя городской полиции Кривого Рога Романа Ткаченко и руководителя Саксаганского райотдела, все произошло следующим образом: "хулиганы немного потолкались с полицией охраны" и было принято решение спустить дело на тормозах, никто никого не бил, никто ни у кого не забирал автоматическое оружие, никто не пытался убить сотрудника", - написал депутат.

Он добавил, что полную версию видео он уже передал руководству Нацполиции и Министерству внутренних дел.

Тем временем Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Кривым Рогом жестоко избили двух строителей за якобы некачественно выполненные работы.