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Появилось видео момента ДТП с автобусом, влетевшего в остановку в Стамбуле

четверг, 21 марта 2019, 14:27

В сети опубликовали кадры наезда пассажирского автобуса на толпу людей в Стамбуле.

На ролике, опубликованном в YouTube, видно, что практически неуправляемый автобус сначала протаранил автомобили, а затем въехал в остановку общественного транспорта.

Местные СМИ уточняют, что у автобуса отказали тормоза.

По словам очевидцев, водитель всячески пытался избежать наезда на людей и хотел остановить транспортное средство на парковке при помощи других автомобилей. Несмотря на его старания, автобус все равно выкатился на пешеходную часть и совершил наезд на людей.

По предварительным данным, травмы получили три человека. Все они находятся в больнице. Официально о числе пострадавших пока не сообщается. Известно, что в их числе есть иностранные туристы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег свою машину.

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