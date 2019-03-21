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В Стамбуле автобус вылетел на тротуар, много пострадавших: фото и видео ЧП

четверг, 21 марта 2019, 10:23

21 марта в одном из районов Стамбула пассажирский автобус въехал в толпу пешеходов.

Как сообщают местные телеканалы, в результате происшествия "много пострадавших". Их точное число пока не уточняется. Также неизвестно, есть ли погибшие в результате наезда.

По предварительной информации, водитель транспортного средства потерял управление. Перед наездом на пешеходов он протаранил пять автомобилей.

На месте происшествия работают полицейские и автомобили "скорой" помощи, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Также травмированных людей развозят по местным больницам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Италии выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег свою машину.

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