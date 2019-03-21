РУС. | УКР.

четверг, 21 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 марта

09:51
Стало известно про участие украинца в смертельном ограблении на острове Бали: фото и видео
09:49
​В России назвали ключевое отличие Путина от правителей СССР
09:45
Где смотреть онлайн Бельгия - Россия: расписание трансляций
09:35
​Vodafone вложил рекордные инвестиции в 4G
09:35
Известная топ-модель объявила о смене пола
09:33
Как выглядит первый в мире "смартфон-книжка": опубликовано видео
09:20
Полная разруха: в сети показали фото знаменитого "космического" поселка в России
09:12
​Павел Гриб почти ослеп: появились заявления отца украинца и путинского омбудсмена
09:11
​В Украине замедлилось падение гривны: актуальный курс НБУ на 21 марта
08:50
Червячное суперлуние 2019: в сети появились впечатляющие фото
08:42
​Научная фантастика от Путина: в России развенчали мифы Кремля о супероружии
08:40
Солистка "НеАнгелов" выходит замуж
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно про участие украинца в смертельном ограблении на острове Бали: фото и видео

четверг, 21 марта 2019, 09:51

19 марта в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали погибли двое граждан России.

Как пишет местное издание Bali Post, стрельба произошла во время ограбления обменного пункта. Известно, что один из нападавших задержан.

"Паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые - россияне", - сообщил пресс-атташе посольства РФ в Джакарте.

В российском дипведомстве добавили, что соучастников могло быть семеро. По предварительным данным, четверым удалось скрыться с места происшествия.

Bali Post отмечает, что все семеро - россияне в возрасте от 32 до 60 лет. Подозреваемые успели вынести из обменного пункта 80 тысяч долларов в местной валюте, но позже деньги были обнаружены.

В свою очередь Telegram-канал Lshot сообщил, что в результате перестрелки погиб один россиянин. Кроме того, был задержан еще один член группировки, который является гражданином Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Харькове на проспекте Московский произошла перестрелка, в результате которой ранения получил 30-летний мужчина.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: