Стало известно про участие украинца в смертельном ограблении на острове Бали: фото и видео

19 марта в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали погибли двое граждан России.

Как пишет местное издание Bali Post, стрельба произошла во время ограбления обменного пункта. Известно, что один из нападавших задержан.

"Паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявляла, но полицейские настаивают на том, что подозреваемые - россияне", - сообщил пресс-атташе посольства РФ в Джакарте.

В российском дипведомстве добавили, что соучастников могло быть семеро. По предварительным данным, четверым удалось скрыться с места происшествия.

Bali Post отмечает, что все семеро - россияне в возрасте от 32 до 60 лет. Подозреваемые успели вынести из обменного пункта 80 тысяч долларов в местной валюте, но позже деньги были обнаружены.

В свою очередь Telegram-канал Lshot сообщил, что в результате перестрелки погиб один россиянин. Кроме того, был задержан еще один член группировки, который является гражданином Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Харькове на проспекте Московский произошла перестрелка, в результате которой ранения получил 30-летний мужчина.