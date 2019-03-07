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​Под Херсоном неизвестные похитили и изнасиловали школьницу

четверг, 07 марта 2019, 17:52

В Новой Каховке Херсонской области неизвестный мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации 14-летняя девушка добровольна села в авто к троим мужчинам. Они отвезли ее в квартиру в одном из многоквартирных домов города. Там один из мужчин совершил с девушкой половой акт против ее воли. После чего потерпевшую отпустили.

После обращения в полицию начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 152. КК Украины (изнасилование несовершеннолетней).

Как сообщал "Апостроф", в одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал 6-классника.

Также сообщалось, что под Киевом произошло серьезное ЧП: мужчина изнасиловал девушку и скрылся.

Ранее Приморский суд Одессы отпустил 43-летнего Сергея Улокина, который в течение десяти лет насиловал и шантажировал молодых девушек, под залог в 140 тысяч гривен.

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