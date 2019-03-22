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На Донбассе на взятке поймали "оборотня в погонах": фото

пятница, 22 марта 2019, 10:21

В Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили на взятке двух должностных лиц Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, ссылаясь на пресс-службу ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили на взятке начальника сектора превенции и его подчиненную - инспектора ювенальной превенции одного из райотделов Нацполиции Мариуполя.

Правоохранители установили, что должностные лица требовали от местной жительницы 20 тыс. гривен, за которые обещали не привлекать ее несовершеннолетнего сына к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Оперативники спецслужбы задержали полицейских на рабочем месте при получении первой части неправомерной выгоды в размере 15 тыс. грн.

"Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на взятке задержали "козырного" госслужащего.

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