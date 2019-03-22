На границе с Украиной обнаружили труп россиянина

В среду, 20 марта, на границе с Украиной обнаружили труп гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщает ресурс 057.ua.

Полуразложившийся труп лежал на поле около поселка Тимофеевка Золочевского района Харьковской области. Тело лежало на расстоянии около 500 метров от государственной границы.

На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Золочевского отдела полиции. Эксперты не обнаружили на теле умершего признаков насилия. По данным полиции, мужчине было 62 года, его тело направили в морг.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 9 февраля во дворе жилого дома в Киеве обнаружили труп мужчины.