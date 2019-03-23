Гибель украинского бойца с позывным "Борода": в сети показали фото бронемашины после взрыва

В сети показали фото подорванной боевой машины на Донбассе, в которой погиб военнослужащий Сергей Валах с позывным "Борода".

Об этом сообщают в группе "93-я ОМБр Холодный Яр" в Facebook.

В интернете опубликовали снимки, которые сделали во время эвакуации БРМ (боевая разведывательная машина - ред.) на Донбассе. Их подписали: "Эвакуация истерзанной БРМ, на которой погиб Сергей Валах".

Напомним, 20 марта экипаж боевой машины отправился подавить огонь боевиков. Однако по дороге БРМ наехала на мину и подорвалась. В машине находился и старший солдат Сергей Валах. Он принял на себя главный удар от взрыва в результате которого получил тотальные ожоги четвертой степени несовместимы с жизнью. Двое других членов экипажа остались живы.

Как сообщал "Апостроф", 22 марта боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен.