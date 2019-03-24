​На Донбассе боевика довели до самоубийства: опубликованы фото

Стало известно о самоликвидации боевика незаконного вооруенного формирования на Донбассе Алексея Присяжнюка.

Об этом сообщил в Telegram-канале офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"200_бригада 19.03.19 пополнилась очередным бойцом. Присяжнюк Алексей, предварительно суицид", - говорится в сообщении.

Мать Присяжнюка в соцсетях сообщила, что ее сына "довели" до самоубийства.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась информация о смерти на Донбассе полковника ФСБ РФ Романа Комиссарова с позывным "Луна".

Ранее в сети появились данные о боевиках так называемой ЛНР, ликвидированных на Донбассе в 2015 и 2018 годах.

Также офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал фото боевика, которого ликвидировали на Донбассе в субботу, 9 марта.