​Отец Началовой впервые рассказал, кто виновен в смерти дочери

Отец российской певицы Юлии Началовой Виктор рассказал, что дочь сама виновата в своей смерти.

Об этом он сообщил на телеканале "Россия 1" в передаче Андрея Малахова, передает "Газета.Ru".

По словам Виктора Началова, врачи не виноваты в смерти Юлии. Он их не винит. Он заявил, что его дочь сама виновата в своей смерти.

"Юля сама запустила процесс. У нее было улучшение, но сердце не выдержало", — подчеркнул отец.

Он добавил, что каждый день звонил Началовой в больницу, а она говорила, что у нее все хорошо.

"Занялась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение... Думали, молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась", - продолжил Началов.

Также отец певицы поделился, что ему очень тяжело после смерти дочери.

Как сообщал "Апостроф", российскую певицу Юлию Началову можно было спасти, но врачи потеряли 4 дня и не провели необходимую операцию, побоявшись испортить статистику смертности по больнице.