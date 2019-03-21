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Началову убили: в сети опубликовали жуткие подробности смерти певицы

четверг, 21 марта 2019, 23:52

Российскую певицу Юлию Началову можно было спасти, но врачи потеряли 4 дня и не провели необходимую операцию, побоявшись испортить статистику смертности по больнице.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации авторов канала 8 марта Началова сама обратилась в больницу с жалобами на воспаление в ноге.

"У девушки была флегмона, уже перешедшая в гангрену. У неё начался сепсис, но ситуация была всё ещё поправима. Юле было необходимо ампутировать ногу. Но с 8 по 12 марта жизненно важная операция так и не была проведена. Почему? Потому что врачи, заметив 10 марта ухудшение состояния пациентки, побоялись класть её на операционный стол. У девушки уже стали отказывать лёгкие, и она могла не перенести хирургическое вмешательство. Но почему эта операция не была проведена в первые два дня – никто ответить не смог. По всем правилам врачи были обязаны удалить гнойный очаг в первые 24 часа", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ни один врач не решился брать на себя ответственность за операцию Юлии Началовой, ведь она "могла испортить цифры".

Авторы канала также раскрыли детали последних дней жизни певицы.

"С 8 по 12 марта Юля просто лежала в реанимации в состоянии искусственной комы и постепенно угасала. Когда ситуация стала критической, руководство ГКБ № 51 обратилось за помощью к коллегам из 52-й. У них было оборудование, которое могло помочь пациенту с заражением крови", - пишет Baza.

Началова была уже настолько слаба, что перевозить её из одной клиники в другую было на тот момент невозможно, - и врачи ждали ещё целый день, чтобы им привезли тот самый аппарат ЭКМО. Лишь прибывшие специалисты из центра экстренной медицинской помощи решились перевозить Началову и смогли стабилизировать её состояние.

"В тот день между медиками из 51-й ГКБ и сотрудниками ЦЭМП даже произошла небольшая перепалка - "экстренные" обвинили первых в халатности и удивились, почему за 4 дня не было сделано необходимых процедур. Стабилизировав состояние Началовой, её переправили в 52-ю больницу. Но время было упущено. Это было начало конца. 16 марта врачи смогли наконец удалить очаг воспаления, но потерянные дни уже "убили" Юлию", - добавили авторы канала.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано последнее выступление Юли Началовой перед смертью.

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