Под Киевом Honda на скорости влетела в припаркованный ВАЗ: фото и видео

В воскресенье, 24 марта, под Киевом на Бориспольской трассе произошла серьезная авария с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Авария случилась на въезде в Киев с Борисполя. По предварительным данным, водитель Honda Accord врезался в стоячий автомобиль ВАЗ, который поломался посреди дороги. В результате удара ВАЗ откинуло на большое расстояние, а Honda отбросило в отбойник.

Вследствие ДТП пострадал водитель HondaAccord - он не был пристегнут и разбил головой лобовое стекло.

"К счастью, обошлось без тяжелых травм. Образовалась большая пробка", - подчеркнули в ресурсе.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 24 марта, в Киеве столкнулись два автомобиля, пострадал один человек.

Также на проспекте Победы под Шулявским мостом столкнулись Ford Sierra с маленьким ребенком в салоне и Chevrolet Lacetti службы такси Uklon с клиентами.