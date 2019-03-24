РУС. | УКР.

воскресенье, 24 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

24 марта

16:56
Школьница выбросила новорожденного в туалете детской больницы
16:30
Морозы и дождь: опубликован капризный прогноз погоды на начало недели
16:26
У жены родственники: нардеп Лещенко внезапно высказался за "мир" с Россией
16:16
Пусть давятся и умирают: главарь боевиков ЛНР ушел в игнор назло Украине
15:51
Под Киевом Honda на скорости влетела в припаркованный ВАЗ: фото и видео
15:27
В России намекнули, что Путин в Беларуси может получить по зубам
15:10
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Холменколлене
15:07
Самолет протаранил жилой дом: в сети появилось страшное видео
15:05
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского масс-старта в Холменколлене
14:51
​Появились новые данные по жертвам мощного удара ВСУ по складу боевиков
14:21
​В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России
13:58
Украинцев разозлил бенефис Зеленского на "1+1" за сутки до выборов
Все новости

Под Киевом Honda на скорости влетела в припаркованный ВАЗ: фото и видео

воскресенье, 24 марта 2019, 15:51

В воскресенье, 24 марта, под Киевом на Бориспольской трассе произошла серьезная авария с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Авария случилась на въезде в Киев с Борисполя. По предварительным данным, водитель Honda Accord врезался в стоячий автомобиль ВАЗ, который поломался посреди дороги. В результате удара ВАЗ откинуло на большое расстояние, а Honda отбросило в отбойник.

Вследствие ДТП пострадал водитель HondaAccord - он не был пристегнут и разбил головой лобовое стекло.

"К счастью, обошлось без тяжелых травм. Образовалась большая пробка", - подчеркнули в ресурсе.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 24 марта, в Киеве столкнулись два автомобиля, пострадал один человек.

Также на проспекте Победы под Шулявским мостом столкнулись Ford Sierra с маленьким ребенком в салоне и Chevrolet Lacetti службы такси Uklon с клиентами.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: