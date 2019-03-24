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В ДНР забредили новым военным положением в Украине

воскресенье, 24 марта 2019, 17:32

Для введение нового военного положения и последующего срыва президентских выборов президент Украины Петр Порошенко намерен провести "кровавую провокацию с массовой гибелью мирных жителей Донбасса".

С таким заявлением выступил один из главарей боевиков ДНР Даниил Безсонов.

"Как заявляла ранее пресс-служба ДНР, администрацией Порошенко рассматривается вопрос о введении военного положения в отдельных регионах Украины. Для осуществления подлых планов соратникам действующего президента необходима резонансная вооруженная провокация на международном уровне", - сказал он.

По словам Безсонова, провокации якобы доверили силам специальных операций.

"Разведке ДНР доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ "Золотое" заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию ЛНР. По кровавому сценарию, украинские силовики закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое", - добавил боевик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно о самоликвидации боевика незаконного вооруенного формирования на Донбассе Алексея Присяжнюка.

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