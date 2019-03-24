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В США популярный певец случайно застрелился во время съемок клипа

воскресенье, 24 марта 2019, 12:33

В США во время съемки своего клипа случайно застрелился американский кантри-певец Джастин Картер.

Об этом сообщает издание Variety.

35-летний Джастин Картер умер на у себя в квартире, где снимали музыкальный ролик, в результате несчастного случая. Отмечают, что заряженный пистолет певец носил для самообороны. Пуля из пистолета, который находился в его кармане, попала ему в угол глаза - певец скончался на месте.

Картер исполнял музыку в жанрах кантри и рок-н-ролл. Он планировал отправиться в концертный тур по США. На прошлой неделе состоялась премьера его сингла Love Affair.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе погиб боец сил АТО, доброволец от "Правого сектора", оперный певец Василий Слипак. Его застрелил снайпер боевиков.

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