Украинские войска на Донбассе дали жесткий отпор оккупантам: у боевиков потери

На протяжении 25 марта противник осуществил три обстрела позиций украинских войск на Донбассе: ответными ударами ВСУ был ликвидирован один боевик, еще двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В частности, из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра боевики стреляли в районе села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское, из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-центре утверждают, что подразделения ООС "заставили противника прекратить обстрел".

"Ответным огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", - сообщает пресс-центр.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе снайпер ликвидировал боевика ЛНР Василия Волкодава.