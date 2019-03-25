На Донбассе ликвидирован боевик Волкодав: опубликованы фото

На Донбассе снайпер ликвидировал боевика ЛНР Василия Волкодава.
Об этом на своей странице в Twitter написал блогер Necro Mancer.
По его данным, боевик был ликвидирован 21 марта.
В одной из групп сторонников боевиков в соцсетях отмечается, что кроме Волкодава, служившего пулеметчиком, был ранен "взводный Денис", который после ранения в голову впал в кому.
В соцсетях о смерти боевика также написала его подруга Юлия Новинкова.
По данным сайта "Миротворец" Волкодав родился 8 июля 1994 года в Луганской области.
С боевиками ЛНР он связался с лета 2014 года.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе.
Помимо этого, в сети также опубликовали документы и фото другого наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе.
Также стало известно, что на Донбассе ликвидирован боевик "Псих" из батальона писателя-боевика Прилепина.