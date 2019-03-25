На Донбассе ликвидирован боевик Волкодав: опубликованы фото

На Донбассе снайпер ликвидировал боевика ЛНР Василия Волкодава.

Об этом на своей странице в Twitter написал блогер Necro Mancer.

По его данным, боевик был ликвидирован 21 марта.

В одной из групп сторонников боевиков в соцсетях отмечается, что кроме Волкодава, служившего пулеметчиком, был ранен "взводный Денис", который после ранения в голову впал в кому.

В соцсетях о смерти боевика также написала его подруга Юлия Новинкова.

По данным сайта "Миротворец" Волкодав родился 8 июля 1994 года в Луганской области.

С боевиками ЛНР он связался с лета 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о загадочной смерти полковника ФСБ, воевавшего на Донбассе.

Помимо этого, в сети также опубликовали документы и фото другого наемника Путина из "бригады 200" на Донбассе.

Также стало известно, что на Донбассе ликвидирован боевик "Псих" из батальона писателя-боевика Прилепина.