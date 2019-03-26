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Банду иностранцев поймали за ограбление ювелирки под Киевом: фото

вторник, 26 марта 2019, 17:06

По подозрению в разбойном нападение на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта, задержана группа иностранцев.

Об этом в Facebook сообщил начальник главного управления полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

"Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий работники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с коллегами Бориспольской полиции и бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались четверо граждан Республики Азербайджан, в возрасте от 37 до 41 года, которые находятся на территории государства незаконно", - сообщил он.

В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли два автомобиля, на которых передвигалась группа злоумышленников.

По месту проживания иностранцев также были задержаны трое их соотечественников, которые находятся в Украине без разрешения на временное проживание.

Задержанным иностранцам объявлено о подозрении за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение ) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 26 марта, в Киевской области произошла страшная смертельная трагедия с подъемным краном - человек упал с высоты.

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