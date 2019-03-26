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Под Киевом в аварию попали сразу 9 авто: опубликованы фото и видео, снятые с земли и воздуха

вторник, 26 марта 2019, 15:55

26 марта на Бориспольском шоссе под Киевом столкнулись сразу девять автомобилей.

Как сообщает "Информатор", авария произошла около 08:50.

Известно, что участниками ДТП стали Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter и два Opel. Еще три участника аварии уехали с места аварии до приезда журналистов.

По данным издания, все автомобили двигались в сторону Киева. Сперва произошло дистанционное ДТП с участием двух машин, после чего автомобили один за другим начали врезаться друг в друга. В результате здесь столкнулись 9 машин.

По причине аварии были заняты два крайних левых ряда, но при этом пробки не возникло.

Тем временем в сети уже опубликовали яркие кадры с места событий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что дети известных одесских бизнесменов Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко, которые погибли в жуткой аварии, мчались со скоростью 288 км/ч.

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