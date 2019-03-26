В жутком ДТП в Одессе погибла родственница звезды Голливуда

Виктория Кравченко, которая погибла в ДТП в Одессе 24 марта, оказалась родственницей голливудской суперзвезды Сильвестра Сталлоне.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Журналисты выяснили, что отец погибшей предприниматель Валерий Кравченко является племянником матери голливудского актера - Жаклин Сталлоне.

В 2003 году в интервью одному из изданий Кравченко рассказал, что Жаклин Сталлоне сама отследила родственные связи с ним и с тех пор они продолжают общение.

Напомним, что девушка погибла вместе с 22-летним Шамилем Гаджиевым, сыном предпринимателя Газанфара Гаджиева, хозяина ночного клуба Bono в курортной "Аркадии".

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео смертельного ДТП в Одессе, которое произошло в ночь на 24 марта. В центре города в результате столкновения со столбом погибли мужчина и женщина.