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Садики и школы окружил минами: боевики сочинили историю о "кровавом" командире ВСУ

вторник, 26 марта 2019, 09:32

Боевики оккупированных территорий Донбасса активно распространяют фейковые новости в преддверии президентских выборов в Украине.

Как говорится в материале "Апострофа", оккупанты сообщают, что ВСУ активно обстреливают мирных жителей в жилых кварталах для "качественной телевизионной картинки".

Так, боевики сообщили, что командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ перед журналистами "5 канала" для "похвастаться" отдал команду открыть огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов по жилым квартам Докучаевска.

"Казалось бы, после такого кровожадного комбрига должны были бы снять с должности, но, видимо, военное начальство ценит его за смекалку, находчивость и завидную изобретательность. Все дело в том, что в ВСУ катастрофически не хватает кадров (ну каждый же день дезертируют в Л/ДНР), вот комбриг и придумал нестандартный выход из ситуации: окружить противопехотными минами садики и детские школы в Николаевке и Гранитном, чтобы бойцы ДНР не смогли подобраться к позициям украинской армии", - говорится в материале.

Боевики также распространили фейк о том, что руководство операции Объединенных сил "поощряет бойцов наградами за подбитую гражданскую технику".

Детальнее читайте в материале "Апострофе": Кровожадные солдаты и рабы ВСУ на огороде: боевики "взрывают" фейками перед выборами.

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