Хоть сейчас заселяйся: экстремалы показали на видео найденное в Украине подземное убежище на случай катастрофы

Мелитопольские блогеры показали на видео убежище на случай всевозможных катастроф.

На ролике, опубликованном в YouTube на канале Den4ikSeekers, экстремалы назвали убежище "лучшим из тех, которые им приходилось видеть".

"Пробираясь через территорию завода обнаружили вход в убежище под одним из цехов. Войдя внутрь мы увидели широкий коридор со ступенями ведущими чуть ниже. Далее проследовав по коридору подошли к гермо-шлюзу с четырьмя гермо-дверьми. То, что мы увидели дальше удивило нас в положительном смысле. Это лучшее убежище из тех, что я видел. Скорее всего это обосновано тем, что завод работает и охраняется", - рассказал блогер.

При этом автор видео подчеркнул, что в убежище было чисто и ухожено.

"Большая вероятность, что убежище подключено к электросети и там имеется полноценное освещение. Но проверять это мы не стали ибо был велик шанс быть замеченными охраной. Приятно удивило и наличие дизельного генератора в купе с вентиляционной системой. Также порадовал факт, что убежище подключено к сотовой сети и из него, в случае ЧП, можно будет звонить", - добавил автор.

Что касается местоположения данного убежища, то экстремалы не стали разглашать никакой информации об этом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 марта, в Мелитополе нашли мертвой ранее пропавшую 21-летнюю девушку.