РУС. | УКР.

среда, 27 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

27 марта

04:42
Хоть сейчас заселяйся: экстремалы показали на видео найденное в Украине подземное убежище на случай катастрофы
03:37
Упитанный Дениска: сети повеселило фото растолстевшего главаря ДНР
02:44
В туалете известного супермаркета Киева посетителей атаковала живность: видео
01:53
В Австрии создали первый в мире компьютер, "вышитый" на ткани: опубликованы фото
01:34
Под Киевом няня била и унижала детей: опубликовано видео
00:23
Без дресс-кода и с комфортом: в ПЦУ готовят серьезные нововведения
00:07
Из голливудского фильма ужасов: появились новые фото ДТП под Киевом

26 марта

23:48
В Киеве компания алкоголиков устроила гоп-стоп на улице: фото "героев"
23:39
Кабмин меняет правила выплаты субсидий наличными
23:20
Каким будет лето в Украине: климатологи дали печальный прогноз
23:07
Ликвидирован судьбой: новые детали пополнения "бригады 200" у боевиков
22:40
Ты посмотри на скотину: Лукашенко поразил сеть публичной поркой топ-чиновника, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хоть сейчас заселяйся: экстремалы показали на видео найденное в Украине подземное убежище на случай катастрофы

среда, 27 марта 2019, 04:42

Мелитопольские блогеры показали на видео убежище на случай всевозможных катастроф.

На ролике, опубликованном в YouTube на канале Den4ikSeekers, экстремалы назвали убежище "лучшим из тех, которые им приходилось видеть".

"Пробираясь через территорию завода обнаружили вход в убежище под одним из цехов. Войдя внутрь мы увидели широкий коридор со ступенями ведущими чуть ниже. Далее проследовав по коридору подошли к гермо-шлюзу с четырьмя гермо-дверьми. То, что мы увидели дальше удивило нас в положительном смысле. Это лучшее убежище из тех, что я видел. Скорее всего это обосновано тем, что завод работает и охраняется", - рассказал блогер.

При этом автор видео подчеркнул, что в убежище было чисто и ухожено.

"Большая вероятность, что убежище подключено к электросети и там имеется полноценное освещение. Но проверять это мы не стали ибо был велик шанс быть замеченными охраной. Приятно удивило и наличие дизельного генератора в купе с вентиляционной системой. Также порадовал факт, что убежище подключено к сотовой сети и из него, в случае ЧП, можно будет звонить", - добавил автор.

Что касается местоположения данного убежища, то экстремалы не стали разглашать никакой информации об этом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13 марта, в Мелитополе нашли мертвой ранее пропавшую 21-летнюю девушку.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: