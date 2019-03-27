Упитанный Дениска: сети повеселило фото растолстевшего главаря ДНР

В сети смеются над фото располневшего главаря ДНР Дениса Пушилина.

Соответствующий снимок опубликовал ЛНР (Колывано-Бджолария) в Twitter.

"Мавродер всея ДНР!", - подписано фото.

Под постом появились забавные комментарии.

"Он просто на массе)", "Это он паспорта в штанах прячет", "ух ты свиномат какой!",

"Пиз*ец он распух))) Блокада, голодает...)", "Костюм, вероятно, каждую неделю меняет, в предыдущий не влазит)", "Его легче перепрыгнуть чем обойти", "Нехорошо завидовать достижениям братской республики", - пишут не без сарказма пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли фото главарей ЛДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина в Крыму.

Также сообщалось, что в социальных сетях активно распространяют информацию о том, что у главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина есть любовник.

Ранее в сети высмеяли фото главаря ДНР Дениса Пушилина, на котором он изображен с букетом во время поздравления женщин с 8 марта.