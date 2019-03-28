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Смерть в лесу: в сети показали архивное видео ликвидации снайпера боевиков на Донбассе

четверг, 28 марта 2019, 09:29

В сеть выложили видео, на котором, как утверждается, запечатлена гибель одного из снайперов боевиков на Донбассе.

Соответствующая запись опубликована на Facebook странице "Груз 200 из Украины в Россию".

На видео можно увидеть, как некто в форме и снайперской винтовкой ведет огонь, прячась в траве, затем стреляет в том же направлении из пистолета, а потом сзади него раздается взрыв и стрелок падает.

"Гибель снайпера оккупантов с позывным Варга. Видео за июнь 2016 года", – говорится в подписи к видео.

В комментариях к видео, впрочем, многие пользователи высказали сомнение в подлинности видео.

"Видно же, что фейковое видео. Вот кому-то нечего делать, как во время боя снимать типа снайпера, и как раз за минуту до прилета мины (что там оператор, кстати, как осколки). Про саму работу "снайпера" и выстрелы пистолетом (чего не арбалетом) - тут даже людям, далеким от войны, все понятно", – пишет один из комментаторов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 марта на Донбассе снайпер ликвидировал "народного милиционера" так называемой ДНР.

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