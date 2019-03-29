Боевики взгрустнули после смертельных ударов ВСУ: опубликовано аудио переговоров

Российские оккупанты на Донбассе в последние месяцы понесли ощутимые потери.

Как сообщает группа "Информационное сопротивление", таких успехов удалось добиться благодаря новым видам вооружений, которые попали в распоряжение украинской армии.

Интересно, что сами боевики по этому поводу не скрывают эмоций. Так, группа опубликовала радиоперехват разговора оккупантов, которые активно обсуждают происходящее.

Примечательно, что боевики обвиняют российские каналы в том, что они рассказывают, как ВСУ воюют "металлоломом", что не соответствует действительности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бойцы батальона "Азов" из состава 30 ОМБр нанесли смертельный удар по позициям боевиков на востоке Украины.