В Харькове обрушилось здание: фото и видео спасения человека из-под завалов

28 марта в Новобаварском районе Харькова на 24-летнего мужчину обрушились балки с элементами стены со второго этажа дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По данным правоохранителей, 24-летний пострадавший с переломами костей таза и голеностопа доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Пострадавший входил в состав бригады строителей, которая осуществляла демонтаж здания.

Харьковские спасатели также опубликовали видео извлечения из-под завалов мужчины. Сперва его пытались достать вручную, а затем при помощи специнструментов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 271 ("нарушение требований законодательства по защите труда") УК Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети опубликовали новые фото и видео с улицы Новоконстантиновская, 2а в Киеве, где при обрушении крыши погибла женщина.