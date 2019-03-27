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В центре Киева обрушилась крыша: фото, видео и данные о пострадавших

среда, 27 марта 2019, 13:08

27 марта в Киеве на улице Новоконстантиновской, 2 произошел обвал крыши. В результате происшествия погибла женщина.

Как сообщает "Киев оперативный", предварительно, здесь рухнули бетонные перекрытия. Известно о двух пострадавших, одна в тяжелом состоянии. Сейчас проходит спасательная операция. Причины обвала устанавливаются.

"На Новоконстантиновской произошел завал в гаражном боксе, который находился на ремонте. Владельцы здания хотели достроить второй этаж, но крыша не выдержала и произошел завал. Произошло все это тогда, когда в середину зашли три женщины. Двоих завалило бетонными плитами, их доставали спасатели", - сообщили в сообществе в Telegram.

Там же добавили, что одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу. Вторую женщину с травмами средне тяжести доставили в больницу. Третий человек, который находился в боксе, не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного жилого дома.

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