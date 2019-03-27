Смертельное обрушение крыши в центре Киева: новые фото и видео с места трагедии

В сети опубликовали новые фото и видео с улицы Новоконстантиновская, 2а в Киеве, где при обрушении крыши погибла женщина.

27 марта днем здесь на территории железнодорожной станции "Киев-Петровка" на строительстве обвалилось здание, под завалами оказались две женщины.

Как сообщалось ранее, одна из пострадавших погибла по дороге в больницу. Вторая госпитализирована.

По предварительной информации, раньше здесь находилась СТО, а недавно тут начались строительные работы.

Как сообщает сообщество dtp.kiev,ua, рабочие собирались построить второй этаж на старых плитах.

В данных момент деталей инцидента нет. Ответственного за случившееся установит следствие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного жилого дома.