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Смертельное обрушение крыши в центре Киева: новые фото и видео с места трагедии

среда, 27 марта 2019, 13:39

В сети опубликовали новые фото и видео с улицы Новоконстантиновская, 2а в Киеве, где при обрушении крыши погибла женщина.

27 марта днем здесь на территории железнодорожной станции "Киев-Петровка" на строительстве обвалилось здание, под завалами оказались две женщины.

Как сообщалось ранее, одна из пострадавших погибла по дороге в больницу. Вторая госпитализирована.

По предварительной информации, раньше здесь находилась СТО, а недавно тут начались строительные работы.

Как сообщает сообщество dtp.kiev,ua, рабочие собирались построить второй этаж на старых плитах.

В данных момент деталей инцидента нет. Ответственного за случившееся установит следствие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Борисполе обвалилась часть стены многоэтажного жилого дома.

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