Смертельное ДТП с бойцами Нацгвардии в Одессе: стали известны подробности трагедии

30 марта в Одессе автомобиль сбил троих работников Нацгвардии, погибшим бойцом оказался парень 1996 года рождения.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

В ДТП с бойцами Нацгвардии, где погиб один из военнослужащих, также сильно пострадали еще двое. Они сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, а за их жизни борются медики.

Иномарка на европейских номерах совершила наезд на троих военнослужащих Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, которые несли службу по охране общественного порядка. Один из них, который погиб в аварии, – Виталий Флоря, 1996 года рождения.

Как отметил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, по предварительным данным, автомобиль "на европейских номерах" спешил на желтый". На большой скорости данная иномарка, столкнувшись с другой машиной, потеряла управление, вылетела на тротуар, где находились военнослужащие.

"В авто "евробляхера" находилась женщина и несовершеннолетний ребенок. Сам водитель и его пассажиры живы, однако получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение", - сообщил Форостяк.

Как сообщал "Апостроф", 30 марта в Николаеве автомобиль такси врезался в полицейскую машину, пытаясь скрыться с места.