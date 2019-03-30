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Под Киевом горели военные склады : видео с места ЧП

суббота, 30 марта 2019, 00:26

В Киевской области на предприятия по изготовлению армейского обмундирования произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Огонь охватил здание в Ворзеле на площади в 1500 квадратных метров. Информация о возгорании по улице Курортная, 15а поступила к спасателям в 20:05 в пятницу, 29 марта.

На месте работли 35 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС. В 23:20 возгорание ликвидировали. Про жертв и пострадавших информации нет. А в сети опубликовали видео с места происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 27 марта, в Кропивницком пожарные ликвидировали масштабное возгорание грузовиков с газом.

Также 27 марта в жилом многоэтажном доме в российской Казани прогремел взрыв, после чего здание охватило пламенем.

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