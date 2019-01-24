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Упал с опасным грузом на борту: появились фото с места крушения бомбардировщика в России

четверг, 24 января 2019, 14:12
Фото: соцсети

В России произошла катастрофа стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте Военный обозреватель.

Уточняется, что самолет был без боекомплекта, однако, по имеющейся информации на борту Ту-22М3 имел противокорабельную ракету Х-22Н.

Как сообщал "Апостроф", ранее бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области. Также в России разбился истребитель МиГ-31. Известно, что самолет упал во время планового учебного полета.

Кроме того, российские истребители устроили провокации во время учений НАТО в Арктике. Причем, наблюдалась тревожная тенденция: российские боевые самолеты каждый раз подлетают все ближе, "можно сказать, в провокационной манере", к британским и нидерландским кораблям "только для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие".

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