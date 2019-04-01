​Боевиков поймали на глупом фейке об обстреле ВСУ

Оккупанты на Донбассе распространили очередной фейк о "зверствах" ВСУ, на тот раз пропагандисты написали о том., как украинские военнослужащие обстреляли и ранили двух мирных жителей.

Об этом написал блогер Фашик Донецкий.

Согласно сообщению, боевики сочинили историю о том, как супружеская пара пенсионеров попала под "обстрел" ВСУ, находясь у себя на огороде.

При этом на фотографиях можно увидеть двух пожилых людей, одетых в чистую и весьма нарядную одежду.

"Судя по фото, бабушка потопала на огород в чистеньких джинсах, с укладкой, накрашенная и в кофточке с блестяшками, а дедушка потопал на огород, на солнышко в черном", - пишет Фашик.

Как сообщал "Апостроф", на российском пропагандистском телевидении в очередной раз распространили фейк о так называемой "тюрьме СБУ", в которой пытали людей.