Под Харьковом поймали водителя-убийцу, который возил пьяного ребенка: опубликованы фото

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понедельник, 01 апреля 2019, 10:49

В ночь на 1 апреля в Харьковской области авто сбило пешехода и скрыло с места, полиция задержала пьяного виновника аварии с несовершеннолетним пассажиром.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Сегодня ночью в ДТП погиб пешеход. Водитель не остановился, скрылся с места преступления. Полицейские Красноградского отдела полиции получили ориентировку на авто от таксистов и начали его розыск. Во время отработки территории района они заметили ВАЗ 2110 с признаками ДТП. Автомобиль двигался на большой скорости и на законные требования полицейских остановиться не реагировал", - написал он.

По словам Беха, полицейские для задержания правонарушителя применили оружие, выстрелив в колесо машины. После этого мужчину задержали и доставили в районное отделение полиции.

"Пройти проверку на состояние алкогольного опьянения отказался, но по внешним признакам был пьян. Установлено, что три дня назад его задерживали за рулем другой машины. Тогда он находился в состоянии наркотического опьянения, водительское удостоверение было изъято. Сегодня ночью рядом с ним находился несовершеннолетний. Самое страшное, что этот 16-летней парень был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", - отметил начальник Нацполиции.

Также он подчеркнул, что юношу допросили в качестве свидетеля в присутствии матери. Полиция проводит следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", ранее лихач на Subaru устроил смертельное ДТП на остановке в Киеве.

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