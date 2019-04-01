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Растет поколение Зайцевых: сети впечатлило видео с малолетним водителем под Харьковом

понедельник, 01 апреля 2019, 12:20

В сети пользователей разозлило видео, как за рулем авто в Харьковской области ездил несовершеннолетний мальчик со своим другом.

Об этом сообщают в группе "Харьков 1654" в Facebook.

Инцидент произошел в поселке Пересечное Харьковской области. Там сняли на видео, как на машине с европейскими номерами на заправку приехал мальчик со своим другом. Детям на вид около 11 лет и они катались без сопровождения взрослых.

"В поселке Пересечное Харьковская область детки лет 11 рассекают на бляхе, заправляются сами, папа разрешает и денежки дает. Прям поколения Зайцевых растет. И что им сделаешь, все местные знают и даже родители этих пассажиров. Это очень печальное видео, никакого сарказма. Рано или поздно они собьют чью-то маму насмерть", - написали в группе.

Данная ситуация шокировала также пользователей сети, которые негодуют из-за увиденного.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 1 апреля в Харьковской области авто сбило пешехода и скрыло с места, полиция задержала пьяного виновника аварии с несовершеннолетним пассажиром.

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