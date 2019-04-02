ДТП с Нацгвардейцами в Одессе: пострадавший пришел в себя и заговорил

Выживший в ДТП на проспекте Добровольского в Одессе боец Национальной гвардии Денис Балгуров пришел в себя. Второй пострадавший нацгвардеец — Даниил Руденко — остается в коме.

Как сообщает "Думская", состояние Балгурова стабильное с положительной динамикой. Его уже перевели в травматологическое отделение. Что касается Руденко, то он остается в реанимации.

Врачи заявили, что пострадавшим потребуется еще несколько операций и долгая реабилитация. У каждого из них открытые переломы обеих ног, которые придется фиксировать с помощью спиц и стержней.

Пришедший в себя Балгуров рассказал, что он и двое сослуживцев стояли на тротуаре у пешеходного перехода когда в них влетел автомобиль.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Киевский районный суд Одессы арестовал подозреваемого в совершении ДТП в Одессе, в котором погиб боец Нацгвардии.