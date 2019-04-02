Под Киевом ребенок посреди ночи попал в опасную ловушку: фото

Во вторник ночью, 2 апреля, на линию спасателей в городе Белая Церковь Киевской области поступил вызов о том, что маленький мальчик застрял в батарее.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

В оперативно-диспетчерскую службу аварийно-спасательного отряда специального назначения в 00:25 позвонила мама малыша и рассказала, что рука сына застряла между секциями чугунной батареи.

Спасатели оперативно прибыли на место и спасли ребенка. Они провели работу по изъятию локтевого сустава из секций батареи.

"Ребенка передали медикам. После осмотра те решили, что госпитализация пока не нужна", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве лифт зажевал детскую коляску, в которой находился 2-месячный ребенок.