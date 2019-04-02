Расстреляли из пулемета: боевики выдали новые подробности фейковой атаки ВСУ

Боевики террористических формирований ЛДНР запутались в показаниях относительно фейковой атаки ВСУ "против мирного населения", которая якобы имела место быть утром 31 марта.

Об этом сообщил украинский волонтер NecroMancer на своей странице в Twitter.

Так, согласно новым данным, сообщается, что супружеская пара пенсионеров в поселке Доломитное получила не осколочные, а пулевые "ранения".

"Врач, похоже, тоже не в курсе про пулевые ранения", - сообщил он.

Как сообщал "Апостроф", утром 1 апреля оккупанты на Донбассе распространили очередной фейк о "зверствах" ВСУ, якобы украинские военнослужащие обстреляли и ранили двух мирных жителей. В фейковом сюжете говорится о том, что супружеская пара пенсионеров попала под "обстрел" ВСУ, находясь у себя на огороде.