В России скончался известный актер

В Петербурге в возрасте 60 лет скончался известный актер Александр Васильев.

Как сообщает местная пресса, он умер после продолжительной болезни.

"Не стало Александра Васильева, режиссера, драматурга, продюсера, директора многих картин, снятых на "Ленфильме", - прокомментировали трагическое известие на киностудии "Ленфильм".

Прощание с артистом пройдет на территории киностудии 3 апреля. Похоронят Васильева на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Александр Васильев известен по ролям в сериалах "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Черный ворон", "Улицы разбитых фонарей" и "Морские дьяволы". Также он снимался в ленте "Особенности национальной охоты".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в возрасте 82 лет внезапно скончалась заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.