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ФСБ в оккупированном Крыму нагрянуло с обысками к предателю Украины

среда, 03 апреля 2019, 09:29

В оккупированной Евпатории начали расследование против местного "мэра", которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, в отношении "городского головы" Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России.

По информации ФСБ, 3 апреля сотрудники спецслужбы прибыли с обысками в администрацию Евпатории и по другим адресам в городе.

Известно, что Андрей Филонов занял должность "мэра" оккупированной Евпатории в конце 2014 года.

Интересно, что Филонов уроженец РФ, но с 1982 года проживает на территории Крыма. С 2008 по 2010 годы проходил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, где получил высшее образование. В 2014 году Филонов перешел на сторону оккупантов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму химикаты и канализационные стоки из накопителя под Евпаторией могут попасть в Сакское лечебное озеро.

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