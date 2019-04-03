РУС. | УКР.

среда, 3 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 апреля

06:54
В Киеве Toyoyta на скорости влетела в попавшие в ДТП авто: фото и видео
06:30
Гороскоп на 3 апреля: Водолеи могут сменить работу, а Рыб ждут неприятные встречи
06:22
В поисках волшебной палочки: известный журналист объяснил результаты выборов
05:32
В центре Киева археологи раскопали интересные находки: опубликовано фото
04:29
Офицер ВСУ показал фото мартовской "бригады 200" боевиков на Донбассе
03:33
​В NASA заявили о серьезной угрозе для МКС: прогнозы ужасают
02:28
Ученых шокировало вскрытие погибшей беременной самки кита: фото
01:23
Традиции и духовность: в сети высмеяли туалетный позор России
00:19
В Киеве на дороге сняли на видео водителя-камикадзе

2 апреля

23:56
Тимошенко после выборов может стать самым сильным игроком: названы условия
23:28
В Британии будут просить Евросоюз об отсрочке Brexit
22:59
В сети разгорелся громкий скандал из-за эротики со студентками КПИ: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве Toyoyta на скорости влетела в попавшие в ДТП авто: фото и видео

среда, 03 апреля 2019, 06:54

Поздним вечером 2 апреля в Киеве на Голосеевском проспекте столкнулись автомобили Toyota Camry, Lada 2108 и "Волга".

Как сообщает "Информатор", сперва Lada 2108 столкнулась с "Волгой", а когда ДТП оформляли в них на скорости влетела Toyota Camry. Известно, что в результате столкновений автомобилей никто не пострадал.

Водитель Lada вместе с пассажиром находился в салоне своего автомобиля во время того, как в них влетела Toyota Camry. По словам водителя Toyota, он шел на обгон, однако перед ним выскочил другой автомобиль.

Судя по фотографиям с места событий Lada 2108 получила серьезные повреждения. Меньше всего повреждений у "Волги".

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

/uploads/image/dtp_goloseevo.jpg/uploads/image/dtp_goloseevo-5.jpg/uploads/image/dtp_goloseevo-3.jpg

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, вследствие чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: