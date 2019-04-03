В Киеве Toyoyta на скорости влетела в попавшие в ДТП авто: фото и видео

Поздним вечером 2 апреля в Киеве на Голосеевском проспекте столкнулись автомобили Toyota Camry, Lada 2108 и "Волга".

Как сообщает "Информатор", сперва Lada 2108 столкнулась с "Волгой", а когда ДТП оформляли в них на скорости влетела Toyota Camry. Известно, что в результате столкновений автомобилей никто не пострадал.

Водитель Lada вместе с пассажиром находился в салоне своего автомобиля во время того, как в них влетела Toyota Camry. По словам водителя Toyota, он шел на обгон, однако перед ним выскочил другой автомобиль.

Судя по фотографиям с места событий Lada 2108 получила серьезные повреждения. Меньше всего повреждений у "Волги".

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 2 апреля на Одесской трассе под Киевом мотоциклист попал в серьезное ДТП, вследствие чего был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.