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В Киеве четыре авто устроили групповое ДТП у моста: первые фото и видео

вторник, 02 апреля 2019, 16:20

Во вторник, 2 апреля, в Киеве под Южным мостом произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился около 11:30. Из-за несоблюдения дистанции по очереди столкнулись машины марки Honda, Toyota, Peugeot и Skoda.

По словам водителя Honda, он двигался в крайней левой полосе, а перед ним хотел выехать автомобиль Toyota и они столкнулись. После этого Skoda пыталась объехать Toyota, но, не рассчитав дистанцию, притерлась боковой частью. В этот момент в Skoda сзади влетел Peugeot.

"В результате столкновения, у Toyota отпало колесо и помялась задняя часть. У Honda повредилась передняя часть. Skoda получила царапину с боковой стороны и вмятину сзади. А у Peugeot разбит перед и сдуто колесо. К счастью, никто из водителей не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работал наряд патрульной полиции. По направлению на правый берег в сторону центра образовалась пробка. Правоохранители устанавливают детали происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяный водитель на "гелике" устроил жестокое тройное ДТП с пострадавшими.

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