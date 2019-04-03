В центре Киева устроили вооруженные разборки из-за квартиры: есть жертва, фото

Вечером 2 апреля в Печерском районе Киева в ходе вооруженного конфликта погиб мужчина.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, убийство произошло около 20:00 на улице Круглоуниверситетской, 7.

Между участниками конфликта был давний спор по поводу владельца квартиры, а вечером один из них задумал решить проблему силовым путем и приехал с "группой поддержки".

Когда двери в квартиру выбили, хозяин квартиры открыл огонь из турецкого ружья Kral Arms Tactical. В результате один из налетчиков получил огнестрельное ранение. Пострадавшего спасти не удалось.

Полиция разбирается в произошедшем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Харькове, на проспекте Московский, произошла перестрелка, в результате которой ранения получил 30-летний мужчина.