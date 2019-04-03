РУС. | УКР.

среда, 3 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

3 апреля

08:33
Во Львове за крупную взятку арестован директор скандальной мусорной свалки: видео
08:00
В центре Киева устроили вооруженные разборки из-за квартиры: есть жертва, фото
08:00
Всемирный день вечеринки и именины Владимира и Кирилла: какой праздник 3 апреля
07:27
Убийство Гандзюк: суд в Киеве разозлил сеть решением по Мангеру
07:20
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 99,8% - Зеленский побеждает (обновляется)
07:16
Месть за "Ведьму" и "Деда": украинский бойцы устроили боевикам кровавую ответку на Донбассе
06:54
В Киеве Toyoyta на скорости влетела в попавшие в ДТП авто: фото и видео
06:30
Гороскоп на 3 апреля: Водолеи могут сменить работу, а Рыб ждут неприятные встречи
06:22
В поисках волшебной палочки: известный журналист объяснил результаты выборов
05:32
В центре Киева археологи раскопали интересные находки: опубликовано фото
04:29
Офицер ВСУ показал фото мартовской "бригады 200" боевиков на Донбассе
03:33
​В NASA заявили о серьезной угрозе для МКС: прогнозы ужасают
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Киева устроили вооруженные разборки из-за квартиры: есть жертва, фото

среда, 03 апреля 2019, 08:00

Вечером 2 апреля в Печерском районе Киева в ходе вооруженного конфликта погиб мужчина.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, убийство произошло около 20:00 на улице Круглоуниверситетской, 7.

Между участниками конфликта был давний спор по поводу владельца квартиры, а вечером один из них задумал решить проблему силовым путем и приехал с "группой поддержки".

Когда двери в квартиру выбили, хозяин квартиры открыл огонь из турецкого ружья Kral Arms Tactical. В результате один из налетчиков получил огнестрельное ранение. Пострадавшего спасти не удалось.

Полиция разбирается в произошедшем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 11 марта в Харькове, на проспекте Московский, произошла перестрелка, в результате которой ранения получил 30-летний мужчина.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: