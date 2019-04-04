РУС. | УКР.

четверг, 4 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

4 апреля

12:35
В ЦИК оценили возможность проведения "стадионных" дебатов Порошенко с Зеленским
12:26
Известный журналист оценил шансы сборной Украины избежать наказания из-за Мораеса
12:17
Еще одна весна: синоптик дала свежий прогноз по Украине, указав на важный момент
12:17
Больше чем песня: "Бумбокс" и Тина Кароль впечатлили совместным треком
12:15
В центре Харькова прощаются с погибшей пулеметчицей с позывным "Ведьма": фото
12:14
У митрополита Епифания отреагировали на требование УПЦ (МП) по томосу
11:59
В Беларуси суд вынес приговор повару-антибандеровцу: опубликованы фото
11:53
Передумал: скандальный боец ММА Макгрегор отметился новым неожиданным заявлением
11:48
В ожидании боя гладиаторов: появились меткие фотожабы на дебаты Зеленского и Порошенко
11:45
Известная украинская певица заявила о готовности спеть на дебатах Порошенко и Зеленского
11:40
День рождения Квитки Цисык: лучшие песни американки с украинским сердцем
11:34
В сети раскрыли резонансный фейк с "российским" роликом Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Беларуси суд вынес приговор повару-антибандеровцу: опубликованы фото

четверг, 04 апреля 2019, 11:59

В Беларуси вынесли приговор повару кафе Galaxy Константину Горчакову, который отказался обслуживать минского предпринимателя Сергея Бахуна и назвал его "бандеровцем".

По информации "Радые Свабода", мужчину приговорили к штрафу на сумму около 1000 гривен.

Конфликт между поваром и предпринимателем случился 14 января, когда Бахун с дочерью остановился в придорожном кафе около Ивацевич.

По словам Бахуна, повар называл его не только "бандеровцем", но и "хохлом и фашистом", после чего отказался обслуживать.

"Хохлы, бандеровцы, фашисты - он несколько раз говорил. Что сожгли Хатынь… Говорил эмоционально, громко, переходя на крик в нашу сторону. Валите отсюда, говорил, сейчас выброшу вас. Я понял, что лучше уйти, чтобы конфликт не разгорелся, тем более со мной была дочь", - рассказал пострадавший.

Сам обвиняемый считает, что спор начал Бахун.

"Заказ еще не поступил, и начинаются разговоры - был бы Советский Союз, не было бы твоего бизнеса. Я говорю - при Советском Союзе все было прекрасно. И работа была, и справедливость, и зарплаты были одинаковы. Вот и пошло… Разговор первым начал Бахун. Я ему так и сказал - вон что у соседей делается, хотите, чтобы и здесь такое было? Развалили страну, и здесь хотят развалить. И сказал, что кормить не буду, потому что их я не кормлю", - рассказал он.

Отметим, что кафе Galaxy существует около 20 лет. Оно расположено на берегу Яглевичского озера на 153 километре трассы Брест-Минск.

На последнем фото - обвиняемый Константин Горчаков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Тарас Романчук, ранее украинский, а ныне польский футболист, выступающий за "Ягеллонию", пожаловался, что хавбек "Вислы" Доминик Фурман назвал его "бандеровцем" и "крашеной лисой" во время матча чемпионата Польши.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: