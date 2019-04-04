В Беларуси суд вынес приговор повару-антибандеровцу: опубликованы фото

В Беларуси вынесли приговор повару кафе Galaxy Константину Горчакову, который отказался обслуживать минского предпринимателя Сергея Бахуна и назвал его "бандеровцем".

По информации "Радые Свабода", мужчину приговорили к штрафу на сумму около 1000 гривен.

Конфликт между поваром и предпринимателем случился 14 января, когда Бахун с дочерью остановился в придорожном кафе около Ивацевич.

По словам Бахуна, повар называл его не только "бандеровцем", но и "хохлом и фашистом", после чего отказался обслуживать.

"Хохлы, бандеровцы, фашисты - он несколько раз говорил. Что сожгли Хатынь… Говорил эмоционально, громко, переходя на крик в нашу сторону. Валите отсюда, говорил, сейчас выброшу вас. Я понял, что лучше уйти, чтобы конфликт не разгорелся, тем более со мной была дочь", - рассказал пострадавший.

Сам обвиняемый считает, что спор начал Бахун.

"Заказ еще не поступил, и начинаются разговоры - был бы Советский Союз, не было бы твоего бизнеса. Я говорю - при Советском Союзе все было прекрасно. И работа была, и справедливость, и зарплаты были одинаковы. Вот и пошло… Разговор первым начал Бахун. Я ему так и сказал - вон что у соседей делается, хотите, чтобы и здесь такое было? Развалили страну, и здесь хотят развалить. И сказал, что кормить не буду, потому что их я не кормлю", - рассказал он.

Отметим, что кафе Galaxy существует около 20 лет. Оно расположено на берегу Яглевичского озера на 153 километре трассы Брест-Минск.

На последнем фото - обвиняемый Константин Горчаков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Тарас Романчук, ранее украинский, а ныне польский футболист, выступающий за "Ягеллонию", пожаловался, что хавбек "Вислы" Доминик Фурман назвал его "бандеровцем" и "крашеной лисой" во время матча чемпионата Польши.