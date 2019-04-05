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​Украина могла нанять ЧВК в начале войны на Донбассе: раскрыты интересные детали

пятница, 05 апреля 2019, 13:49

В марте 2014 года, в шаге от войны на Донбассе, тогда еще украинское донецкое руководство предлагало нанять международную частную военную компанию, чтобы пресечь проблему в зародыше.

По этом рассказал политолог Константин Батозский, который в марте 2014 году занимал должность советника председателя Донецкой ОГА, пишет "Украинская правда".

"Мы, конечно, предлагали вверх какие-то решения. Одна из крупнейших идей, которую мы продвигали, заключалась в том, чтобы нанять на международном рынке частную военную компанию, которая могла бы решить проблему. Более того, могу сказать, что предложения на самом деле лежали на столе", - отметил он.

По словам политолога, нужно было, чтобы верховный главнокомандующий лишь подписал документ об иммунитете наемников против преследования.

"Проблема была в том, что частные военные компании хотели, чтобы хоть один человек в Украине подписала им бумажку, где будет написано, что никогда официальные власти Украины не будут их преследовать. Просто, чтобы у них был иммунитет от судебного и уголовного преследования", - отметил Батозский.

По его словам, подписать соответствующий документ мог Александр Турчинов, который в то время был исполняющим обязанности президента.

"Вы знаете, на самом деле это была уникальная история. Потому что у нас и так законодательство противоречит во многих местах. У нас же был исполняющий обязанности президента (Александр Турчинов, - ред.). Но какой, насколько помнится, не принимал присягу главнокомандующего. Когда ему было удобно, он был главнокомандующим, а когда неудобно - не был. Вопрос, мне кажется, не в этом. Вопрос в том, что никто не хотел брать на себя ответственность за кровь. Было ощущение, что эта кровь будет. И конечно, ни один из политиков, ведь тогда были выборы и все шли на президентство, не хотели себя с этой кровью хоть как-то ассоциировать ", - подытожил политолог.

Как сообщал "Апостроф", на территории Сирии с лета 2018 на стороне президента Башара Асада действует российско-украинская частная военная компания под названием "Вега".

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