Волонтеры рассекретили ЧВК из украинцев и россиян, работающих на сирийского друга Путина: фото и видео

На территории Сирии с лета 2018 года на стороне президента Башара Асада действует российско-украинская частная военная компания под названием "Вега".

Об этом говорится в расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT).

В отличие от "ЧВК Вагнера", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, "Вега" была замечена только в тренировках бойцов, свидетельств её непосредственного участия в боевых действиях нет.

Расследователи обратили внимание на фотографии из Сирии корреспондента ANNA News и сайта "Русская весна" Олега Блохина. На них запечатлены инструкторы с нашивками частной военной компании Vega Strategic Services. Основываясь на фото- и видеоматериалах, в CIT пришли к выводу, что компания тренирует группировку палестинских бойцов "Лива-аль-Кудс", поддерживающую силы Асада. Исследователи DFRLab путем геолокации выяснили, что тренировки проходили к северу от Алеппо.

Компания с названием Vega Strategic Services была основана в апреле 2011 года в Николаеве бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины, - так говорится в описании, которое приложено к списку компаний, подписавших Международный кодекс поведения частных агентств безопасности. Спустя год компания была перерегистрирована под названием Vegacy Strategic Services Ltd на Кипре. Тогда фирма наполовину принадлежала украинцу Анатолию Смолину, он же был её директором. Второй половиной владела кипрская компания с неясными бенефициарами.

В мае 2018 года компания официально была ликвидирована. Однако её представительства существуют в Сирии, Великобритании, Германии и Таиланде, а связанные с ней компании работали в России (Москве и Иркутске) и Украине.

Смолин в качестве родного города он указывает украинский Николаев, в качестве места учебы — Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Как следует из онлайн-резюме Смолина, он служил в различных частях и подразделениях Военно-морского флота и КГБ СССР, а затем и в оперативных подразделениях Министерства внутренних дел Украины на офицерских должностях — в ПМБР "Беркут", ОБР "Сокол", Управлении по борьбе с организованной преступностью и Отделе по борьбе с бандитизмом УБОП.

В 1997 году Смолин уволился в запас и начал заниматься бизнесом. С 2004 года он стал возглавлять агентство безопасности "Альфа-Щит" и агентство охраны "Кольчуга". По состоянию на март 2019 года на предпринимателя в украинском реестре компаний зарегистрировано два юрлица. Вместе с иностранцем, записанным в реестре как "Аларкон Бруно Дезіре" и "Аларкон Брюно Дезіре" он владеет товариществом с ограниченной ответственностью "Агенція Безпеки "Альфа-Щит", и полностью контролирует товарищество с ограниченной ответственностью "Вега Стратеджик Сервісес", название которой совпадает с кипрским именем "Веги".

Расследователи связались со Смолиным, но он отказался говорить о деятельности Vegacy Strategic Services Ltd. По данным CIT, к созданию компании был причастен ещё один гражданин Украины Андрей Кебкало. Он подтвердил, что создавал компанию вместе с Анатолием Смолиным: "Идея создания Веги основывалась на желании предоставить на международном рынке первую украинскую ЧВК".

В украинских городах Николаеве и Одессе Vegacy Strategic Services Ltd проводит курсы подготовки операторов морской охраны иностранных судов.

Московское отделение "Веги" ("Корпус безопасности Legat") сотрудничает с негосударственными охранными и частными военными компаниями Кипра, Чехии, Великобритании, Белоруссии, Мальты, Шри-Ланки, Греции и ЮАР. Директором ООО "Легат" является все тот же Смолин, а владельцами, по документам — бизнесмены Игорь Страмилов и Валерий Засенко.

Расследователи приходят к выводу, что "Вега", в отличие от "ЧВК Вагнера" (существование которой официально отрицается), является первой "классической" частной военной компанией, действующей в Сирии в интересах сил Асада, по всей видимости, с ведома российского командования.

Photos of the Russian Vega/Vegacy PMC contractors with Liwa al-Quds fighters in Syria. 38/https://t.co/DbgnldpoUD pic.twitter.com/PEwlXwnkw4