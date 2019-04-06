Под Львовом произошло смертельное ДТП с грузовиком: опубликовано фото

Вечером в субботу, 6 апреля, на объездной дороге возле поселка Олесько Львовской области автомобиль BMW во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, один человек погиб.

Об этом сообщает "Громадское".

По словам корреспондента издания, погиб водитель иномарки, а его отец, который также был в авто, находится в шоковом состоянии.

Напомним, как сообщал "Апостроф, в ночь на 6 апреля в селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области 16-летний житель соседнего села Храпачи сбил насмерть молодых девушек.

Кроме того, ранее в Броварском районе Киевской области на выезде из села Красиловка водитель внедорожника Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ: две женщины, находившиеся в ВАЗ, погибли на месте.